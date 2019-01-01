إدارة الهلال تقرر مغادرة الثنائي كنو والمعيوف إلى إسبانيا

الهلال يرغب في سرعة عودة محمد كنو وعبد الله المعيوف

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قررت إدارة نادي الهلال السعودي، مغادرة ثنائي الفريق، لاعب الوسط محمد كنو، والحارس عبد الله المعيوف إلى إسبانيا، لإجراء فحوصات طبية.

وتعرض محمد كنو وعبد الله المعيوف للإصابة، خلال مباراة السد القطري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعوودية إلى أن إدارة الهلال قررت سفر كنو والمعيوف إلى إسبانيا، لإجراء فحوص موسعة في أحد المراكز الطبية المتخصصة.

تقارير: أهلي جدة يفاوض بلماضي وكاريلي

قرار إدارة الهلال جاء بالتنسيق مع الجهاز الطبي، وذلك حرصًا لسرعة عودتهما إلى التدريبات، استعدادًا لمواجهة السد.

محمد كنو يعاني من إصابة على مستوى الحوض، بينما يعاني المعيوف بالتواء في القدم، وسيتم تحديد موعد عودتهما بعد الاستجابة للعلاج.

الهلال يستعد لمواجهة السد يوم 22 أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الزعيم بأربعة أهداف لهدف.