"الهلال متواضع وعاجز وليس خصمًا للنصر في الديربي"

يرى الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن الهلال لا يعتبر ندًا للنصر في ديربي الرياض المنتظر، مؤكدًا أن الزعيم فريق متواضع وعاجز.

ديربي جديد يبحث به العالمي عن الثأر:

العالمي يستضيف الزعيم في الثالث من مارس المقبل، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث النصر في هذه المباراة عن استعادة هيبته على ملعبه، إذ أن الأزرق أقصاه من بطولتين متتاليتين عليه..

البداية كانت في أكتوبر 2021، وقتما فاز الهلال في نصف نهائي القرن بدوري أبطال آسيا بثنائية مقابل هدف وحيد، ليطيح بالعالمي من البطولة.

ثم قبل أيام، أقصى الهلال، النصر من دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز على الملعب نفسه بثنائية مقابل هدف وحيد أيضًا.

"الهلال ليس ندًا للنصر"

ورغم تفوق الهلال حتى الآن على العالمي على ملعب مرسول بارك إلا أن الصرامي لا يعترف بذلك، مؤكدًا أن غياب الروح هو الخصم الأول للنصر في الديربي.

وأكد الإعلامي النصراوي أنه إذا قدم لاعبو الأصفر مستواهم الحقيقي في الديربي، فإن الفوز سيكون حليفهم.

الصرامي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الهلال فريق متواضع عجز عن الفوز على الفرق المهددة بالهبوط؟ الهلال في لقاء الديربي القادم ليس خصم النصر الأول، خصم النصر الأول غياب الروح عن نجومه و عدم تقديمهم للمستوي الذي يتناغم مع إمكانياتهم الفنية، إذا حضرت روح الفانلة الصفراء فالديربي نصراوي؟".

#هات_إذنك #غياب_الروح_خصم_النصر

الهلال فريق متواضع عجز عن الفوز على الفرق المهددة بالهبوط؟

الهلال في لقاء الديربي القادم ليس خصم النصر الأول

خصم النصر الأول غياب الروح عن نجومه و عدم تقديمهم للمستوي الذي يتناغم مع إمكانياتهم الفنية

إذا حضرت روح الفانلة الصفراء فالديربي نصراوي؟ pic.twitter.com/W4xTwC5K4r — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) February 28, 2022

ما هو وضع الهلال والنصر في جدول الترتيب؟

العالمي يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، مبتعدًا بفارق سبع نقاط عن الاتحاد صاحب الصدارة، لكن للعميد مباراة مؤجلة.

أما الزعيم فيأتي بالمركز الرابع بـ37 نقطة، وله ثلاث مباريات مؤجلة، منها واحدة مع العميد.

اقرأ أيضًا..

خطوة جديدة من أبو جبل تؤكد اتفاقه مع النصر

حارس أبها: حركة "الخلطة"؟ رد على لاجامي الذي شتم والدتي

هل يؤجل ديربي الرياض؟ .. النصر يعترض رسميًا على مواجهة الهلال