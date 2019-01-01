الهلال يواصل تدريباته ولوشيسكو يمنح كويلار وإدواردو راحة

الزعيم يستعد لمواجهة أوراوا ريد الياباني

أدى فريق نادي الهلال السعودي تدريباته اليوم الأربعاء، بعد انتهاء الإجازة التي حصلوا عليها من المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للزعيم.

الهلال يستعد لمواجهة فريق أوراوا ريد الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر له يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الهلال أدى تدريباته على ملعب الأمير تركي بن سلطان، بسبب انشغال الملعب الرئيسي بأعمال الزراعة الشتوية.

الروماني رازفان لوشيسكو، منح الثنائي الكولومبي جوستافو كويلار، والبرازيلي كارلوس إدواردو إجازة لمدة 3 أيام قادمة.

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الهلال كان حقق الفوز على أوراوا ريد في مباراة ذهاب النهائي الآسيوي، بنتيجة هدف دون رد، ليحتاج لإنهاء مباراة الإياب بالتعادل من أجل التتويج باللقب.

ويسعى الهلال لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2000، حيث لم يستطيع الزعيم التتويج باللقب منذ 19 عامًا.

وواجه الهلال فريق أوراوا الياباني في نهائي عام 2017، والذي حسمه الأخير لصالحه، بعد الفوز بهدفين لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.