درب الشباب وعمل في ريال مدريد وتشيلسي .. الهلال يتوصل لاتفاق مع مدربه الجديد

مصادر صحفية كشفت عن اسم المدرب الجديد للزعيم

كشف عبد الله الحنيان الصحفي بصحيفة الرياضية السعودية عن توصل الهلال لاتفاق مع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس لخلافة البرازيلي روجيرو ميكالي في تدريب الفريق، والذي عُين عقب إقالة الروماني رازفان لوشيسكو.

ولم يُقدم ميكالي الأداء المطلوب مع الهلال، وقد أثار غضب الجماهير الزرقاء بالمستوى المتواضع الذي ظهر به الفريق خلال دور المجموعات من دوري أبطال آسيا وتأهله الصعب والدرامي لثمن النهائي.

الهلال حقق 3 انتصارات فقط وخسر مرتين وتعادل في المباراة الأخيرة، وقد كاد على حافة الخروج من البطولة لولا هدية الأهلي والدحيل الثمينة التي منحته بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

النادي السعودي ارتبط بالعديد من المدربين خلال الأسابيع الأخيرة أبرزهم مارسيلو جاياردو وميريل رادوي، وقد تحدثت الرياضية صباح اليوم عن دخول مدربه السابق جورجي جيسوس قائمة المرشحين.

الحنيان قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الهلال اتفق مع خوسيه مورايس على تدريب الفريق بدلًا من البرازيلي ميكالي.

#الهلال يتفق مع البرتغالي "خوسيه مورايس" لتولي تدريب الفريق بدلاً عن البرازيلي "ميكالي". pic.twitter.com/bHkFvhE4Iq — عبدالله الحنيان (@a_alhanyan) May 1, 2021

يُشار إلى أن تجربة الهلال لن تكون الأولى للمدرب صاحب الـ55 عامًا في الدوري السعودي، إذ سبق وتولى تدريب الحزم موسم 2007-2008 والشباب موسم 2014-2015.

وسبق لمواريس أن عمل مساعدًا مع مواطنه جوزيه مورينيو في أندية ريال مدريد وتشيلسي وإنتر، وكانت آخر تجاربه مع فريق جيونبوك هونداي موتورز الكوري الجنوبي وتُوج معه بلقب الدوري قبل أن يُفسخ عقده في 6 ديسمبر الماضي.