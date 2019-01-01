لوشيسكو: خطتنا لا تعتمد على خربين والمنافسون سبب تكرار الإصابات

المدرب الروماني يؤكد جاهزية جميع لاعبيه للمرة المقبلة المهمة

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

يرى الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن فريقه لن يتأثر بغياب السوري عمر خربين؛ لاعب الفريق، مؤكدًا أن كرة القدم الحديثة لا تتوقف على لاعب واحد.

السوري تعرض للإصابة مؤخرًا مع منتخب بلاده، وكشفت التقارير الطبية غيابه عن الملاعب لمدة ستة أسابيع، حيث يعاني من التواء في مفصل القدم.

ويستعد الزعيم لمواجهة ضمك بعد غدٍ الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وقال لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "فترة التوقف الدولي أفادتنا كثيرًا، فقد منحنا اللاعبين راحة لبعض الوقت، وأصبح الجميع جاهزًا حاليًا للمباريات، أمامنا مباريات مهمة ومتتالية، تركيزنا حاليًا منصب على مواجهة ضمك، ومن ثم سنفكر في لقاء السد القطري".

وأضاف: "سنعمل اليوم وغدًا بعدما ينضم إلينا اللاعبون الدوليون على تصحيح بعض الأخطاء التي ارتكبناها خلال مواجهة الاتفاق الأخيرة، فالفترة المقبلة مهمة للغاية، ولا مجال لأي خطأ بها".

وبسؤاله الروماني عن أسباب تعرض لاعبي الهلال لإصابات متكررة، حيث خرج من مواجهة السد القطري في الأول من أكتوبر الجاري، بخمس إصابات على سبيل المثال، علق: "هذا طبيعي في كرة القدم، هي لعبة بها عديد الاحتكاكات ومع ضغط المباريات يصبح اللاعبون عرضة أكثر للإصابات، وبالنظر لإصابات لاعبينا فجميعها من احتكاكات مع المنافسين".

واختتم بالحديث عن مدى تأثر الفريق بغياب خربين، خاصةً وأنه مدرب يعتمد على خطة هجومية: "كرة القدم تطورت ولم تعد تتوقف على لاعب واحد فقط، ولم يعد غياب أحد مؤثرًا بدرجة كبيرة، ومن المستحيل أي يبني أي مدرب خطته على وجود لاعب واحد، وهذا لا يقلل أبدًا من أهمية خربين والإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها".

يذكر أن الهلال يتصدر جدول الترتيب برصيد 16 نقطة من ست مباريات، فيما جمع ضمك أربع نقاط فقط ويأتي في المركز الـ15.