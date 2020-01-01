رسميًا | استبعاد إدواردو وضم كاريلو - الهلال يعلن قائمته الآسيوية كاملة

الهلال يستهل مشواره الآسيوي في العاشر من فبراير الجاري

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، قائمة فريقه التي ستشارك بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020.

القائمة شهدت ضمن الرباعي الأجنبي؛ الكوري الجنوبي جانج هيون سوو، البيروفي أندريه كاريلو، الإيطالي سباستيان جيوفينكو والفرنسي بافيتيمبي جوميس.

بينما استبعد المدرب الروماني كل من السوري عمر خربين، الكولومبي جوستافو كويلار والبرازيلي كارلوس إدواردو.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف - يزن جاري - محمد الواكد - نواف الغامدي.

خط الدفاع: محمد البريك - علي البليهي - ياسر الشهراني - عبد الله الحافظ - جانج هيون سوو - أمير كردي - محمد الكنيدري - محمد جحفلي - مد الله العليان.

خط الوسط: سلمان الفرج - عبد الله عطيف - محمد الشلهوب - ناصر الدوسري - نواف العابد - منصور البيشي - هتان باهبري - محمد كنو - سالم الدوسري - حمد العبدان - جيوفينكو - كاريلو.

خط الهجوم: جوميس - صالح الشهري - تركي المطيري.

الزعيم أوقعته القرعة ضمن المجموعة الثانية بالبطولة القارية رفقة شاهر خودرو الإيراني، باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي الإماراتي.

ومن المقرر أن يستهل الأزرق مشواره في دوري الأبطال بملاقاة الفريق الإيراني في العاشر من فبراير الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض".

يذكر أن الهلال توج بطلًا لآسيا في نسخة عام 2019 من البطولة، بعدما تغلب في النهائي ذهابًا وإيابًا على أوراوا ريدز الياباني.