تفاصيل اجتماع بن نافل بكويلار

الكولومبي وصل أمس الإثنين إلى الرياض لبداية مشواره مع الزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

التقى فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، بالكولومبي جوستافو كويلار؛ الوافد الجديد للزعيم، في اليوم الأول له بمقر النادي.

الكولومبي وصل إلى الرياض أمس الإثنين، بعدما وقع على عقود ارتداء الفانلة الزرقاء قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي.

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وتمنى بن نافل لكويلار التوفيق في مسيرته مع الفريق، مطالبًا إياه بتحقيق ما تطمح إليه الجماهير رفقة بقية زملائه.

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رئيس القلعة الزرقاء قام كذلك بتقديم قمصان الفريق اللاعب الكولومبي، فيما أهدى له كويلار قميص منتخب بلاده.

وتجول الكولومبي على كافة مرافق النادي، واطلع على جميع منشآت الفريق الأول، رفقة وكيل أعماله جان فرانكو، والمفوض ماركوس فراجا والمحامي موتا.

يذكر أن الهلال تعاقد خلال الصيف المنقضي مع ثنائي لاعبين آخرين بخلاف كويلار، هم جان هيون سو، وأمير كردي، بجانب شراء كاريلو نهائيًا.