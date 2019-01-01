تقارير إيطالية : الهلال يستهدف التعاقد مع كلاوديو ماركيزيو

اللاعب قد تلقى عرضًا سعوديًا وبالتحديد من نادي الهلال

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية إيطالية أن اللاعب كلاوديو ماركيزيو لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق وزينت الروسي ضمن خيارات نادي الهلال السعودي.

وأشارت التقارير الإيطالية أن اللاعب قد تلقى عرضًا سعوديًا وبالتحديد من نادي الهلال عقب نهاية تجربته مع ناديه الروسي.

وأضافت التقارير أن الهلال قد يجمع بين ثنائي يوفنتوس السابق ماركيزيو مع اللاعب سبيستيان جيوفينكو لاعب الزعيم الحالي.

الهلال يمتلك بين صفوفه 7 لاعبين أجانب في قائمته، إذ يضم الفريق كل من الفرنسي بافيتمبي جوميس، والكولومبي جوستافو كويار والبرازيلي كارلوس أدواردو والبيروفي أندري كارييو والكوري الجنوبي جانج هيون سوو والسوري عمر خربين والإيطالي جوفينكو.

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وتأتي هذه الأنباء على الرغم من اغلاق الميركاتو الصيفي في الدوري السعودي بشكل رسمي، ولم تكشف التقارير عن حقيقة المفاوضات هل حاليًا أم في الميركاتو الشتوي.