"الهلال كان سيتأهل للنهائي لو واجه بالميراس بدلًا من الأهلي"

يرى الناقد الرياضي السعودي جمال عارف أن الهلال كان سيتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لو واجه بالميراس في نصف النهائي، وقد اتفق معه زميله طارق النوفل.

الهلال كان قد هزم الجزيرة الإماراتي في الدور الثاني 6-1 وسيواجه تشيلسي مساء غدٍ في نصف النهائي، فيما تخطى الأهلي منافسه مونتيري المكسيكي ثم خسر اليوم أمام بالميراس 2-0 في نصف النهائي.

اقرأ أيضًا | أثبيليكويتا: نعرف الهلال ومواجهته صعبة .. وجارديم يشكو نظام المونديال

عارف وخلال حديثه في برنامج "أكشن مع وليد" أوضح أن العصبية الزائدة لدى بعض لاعبي الأهلي وعدم اتخاذ بعضهم القرار المناسب في بعض اللقطات أدى للخسارة أمام الفريق البرازيلي.

وأضاف "بالميراس فريق عادي جدًا، لو لعب الهلال ضده لتواجد في النهائي بالتأكيد، الأهلي حين لعب جيدًا في الشوط الثاني وصل إلى مرماه كثيرًا، الفريق المصري خسر بسبب عصبية لاعبيه الزائدة والتسرع في اتخاذ القرار والأخطاء الدفاعية الفردية، بجانب طرد أيمن أشرف الذي لم يكن له أي داعٍ".

النوفل لم يختلف مع زميله، وأضاف "الأهلي الفريق الكبير، بطل إفريقيا وأكثر الأندية العربية مشاركة في مونديال الأندية، لم تكن لديه الظروف المناسبة ليُقدم المستوى الذي يليق به ويعكس هيبته ومكانته".

تابع "الأهلي رغم الغيابات والإرهاق قدم مستوى جيدًا جدًا، صحيح ليس الأفضل لكنه معقول ومشرف في مثل تلك الظروف، وإن كان الفريق قدم في الدقائق الأخيرة ما يوحي أنه كان قادرًا على تقديم أداء أفضل خلال اللقاء".

طارق النوفل : النادي الأهلي المصري أكثر نادي شارك في مونديال الأندية لكن الظروف ليس مواتية لأن يقدم المستوى الجيد .. و بالميراس ليس بالفريق الصعب و #الهلال لو كان مكان الأهلي المصري لتأهل إلى النهائي .#الأهلي_بالميراس

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/CJlc9aMISR — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 8, 2022

أتم "أتفق مع زميلي عارف أن الهلال لو لعب ضد بالميراس لتواجد في النهائي، ربما كان سيُعاني لكنه لن يكون مثل الأهلي في حالة التوهان التي ظهر بها، الفريق البرازيلي ليس البعبع والهلال الذي رأيناه أمام الجزيرة يستطيع تخطيه، لكن بالنسبة للأهلي فالظروف كانت أقوى كثيرًا من أن يُقدم مستواه المعتاد".

يُشار إلى أن نظام بطولة كأس العالم للأندية يُتيح لبطلي أمريكا الجنوبية وأوروبا بدء مشوارهما من نصف النهائي، حيث يلعب أبطال القارات الأخرى بجانب الفريق المنظم معًا ليتأهل منهم فريقين للمربع الذهبي.