كاريلو: رفضت الكثير من أجل الهلال ولن نسمح بتكرار سيناريو الموسم الماضي

المحترف البيروفي يتحدث عن أهدافه مع الزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف البيروفي أندريه كاريلو؛ محترف الهلال السعودي، كواليس انتقاله للزعيم بصفة نهائية، مؤكدًا أن المفاوضات استغرقت وقتًا طويلًا، لكنه شيئًا طبيعيًا في ظل الظروف وقتها.

البيروفي لعب لصفوف الموج الأزرق الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من بنفيكا البرتغالي، قبل أن يقوم الهلال بشرائع نهائيًا في الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال كاريلو، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "مفاوضات الهلال وبنفيكا لشرائي لم تتأخر بشكل مبالغ فيه كما يرى البعض، فقد اتفقت قبلها مع الهلال على كل شيء يخصني، ثم بقيت مفاوضات بنفيكا، بجانب أنني غبت لفترة للمشاركة مع منتخب بلادي في كوبا أمريكا ثم حصلت على إجازة سنوية، فقط كان الناديان بحاجة إلى وقت للتفاوض بصورة مثالية".

وأضاف: "رغبتي الأولى كانت الاسمرار في الهلال، حتى أنني أخبرت وكيلي بعدم إخباري بأي عروض أتلقاها، كنت أعلم أن هناك عدة أندية ترغب في الحصول على خدمات، لكنني رفضت وحتى لم أبحث في أمرها من البداية، خاصة في ظل تمسك الهلال بي، والمعاملة المميزة التي أجدها هنا حتى أنني لمست صدق النية والحرص على شرائي من قبل فهد المفرج وفهد بن نافل".

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المحترف البيروفي اختتم حول أهدافه مع الزعيم: "أهدافي وأهداف النادي واحدة، نسعى لحصد كافة البطولات سواء دوري أبطال آسيا أو الدوري للمحلي، نعمل بقوة لتحقيق ذلك، وما يدفعنا نحوه أننا نشعر أننا فرطنا في لقب الدوري الموسم الماضي بالجولات الأخيرة، فلن نسمح لذلك السيناريو أن يتكرر".

يذكر أن الهلال على بعد خطوة من الوصول لنهائي دوري الأبطال بعدما تغلب على السد القطري في ذهاب نصف النهائي بنتيجة 4-1، على أن يقام الإياب في 22 من الشهر الجاري.

ويتصدر الزعيم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة من خمس مباريات، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه.