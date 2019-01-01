لوشيسكو يرفض رحيل الأجانب عن الهلال في سوق الانتقالات الشتوي

المدرب الروماني حدد شرطين أساسيين لقبول رحيل أي لاعب أجنبي

أفادت صحيفة الرياض السعودية أن رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي أبلغ الإدارة برفضه رحيل أي لاعب من الأجانب السبعة عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوي.

الهلال أنهى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي أقيمت في قطر على مدار الأيام السابقة بالحصول على المركز الرابع، ويستعد حاليًا لمواجهة الحزم في الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكانت عدة أخبار قد تحدثت عن إمكانية تخلي الهلال عن المهاجم السوري عمر خربين وطلب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو الرحيل في يناير ، لكن صحيفة الرياض أوضحت أن لوشيسكو متمسك ببقاء الجميع حتى نهاية الموسم، ومن ثم سيتم تقييمهم جميعًا واتخاذ القرار المناسب بشأنهم، سواء الاستمرار مع الفريق للموسم القادم أو الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الروماني لم يُغلق الباب تمامًا ووضع مخرجًا للإدارة الهلالية في حال أرادت التخلي عن أحد اللاعبين الأجانب، إذ اشترط أن يكون العرض القادم مناسبًا للنادي من الناحية المالية، وأن يتم تعويضه بلاعب ذو جودة ممتازة.

وفيما يخص العناصر المحلية، أوضحت الصحيفة أن إدارة الهلال لم تتحدث مع أي لاعب سعودي إلا من اقترب من دخول فترة الـ6 أشهر الأخيرة في عقده، إذ يحق لمثله التوقيع لأي نادٍ آخر والانضمام له عقب نهاية الموسم.

يُشار لأن الهلال يتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر في الصدارة، لكنه لم يلعب سوى 9 مباريات لانشغاله بلعب نهائي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.