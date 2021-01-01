إدواردو يشكو الهلال إلى الفيفا: تغيرت اللهجة عقب الرحيل .. ومسؤولو الزعيم يردون

البرازيلي كان قد رحل عن الزعيم في الصيف الماضي

يعتزم البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب الهلال السعودي السابق وشباب الأهلي الإماراتي الحالي، تقديم شكوى رسمية ضد الزعيم خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ اتهم محاميه برينو تنوري، مسؤولي النادي بعدم الوفاء باتفاقاتهم.

البرازيلي كان قد رحل عن الزعيم خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع الفريق ورفض التجديد، كون عرض النادي الإماراتي كان الأكبر ماديًا.

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وقال وكيل إدواردو، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "لم يجاملنا الهلال، بل قال لنا وضوح إن اللاعب ليس له مكافآت تحقيق الدوري المحلي، على الرغم من إبداء حسن النية، إذ استقبل اللاعب ووكيله رسالة صوتية مسجلة من المشرف على قطاع الكرة حينما غادر في أغسطس الماضي للدوري الإماراتي، طمأنهما خلالها على استحقاقه لمكافأة قدرها 150 ألف يورو أي ما يعادل 680 ألف ريال، لكن بعد رحيل اللاعب، تغيرت لهجة النادي بشأن هذا الأمر".

وأضاف: "اللاعب والنادي اتفاقا في عقد إلحاقي على أن للاعب حق الحصول على مكافأة في حال تحقيق أي بطولة مع الفريق، وكان هذا قبل فترة التوقف بسبب كورونا، ثم وقع الطرفان بعد ذلك عقدين إلحاقيين، يتعلق الأول بتمديد عقده حتىى 5 أكتوبر 2020، والآخر بتقليل المدة نظرًا لصدور جدول الاستئناف وانتهاء الدوري في سبتمبر، ولم يذكر العقدان الأخيران أي بند يشير إلى استحقاق المكافأة".

محامي اللاعب البرازيلي اختتم: "في رأيي عمل الهلال على إحلال العقد السابق بعقد جديد دون استيراد أي بنود تتعلق بالمكافأة من الاتفاقية الماضية، والمبدأ الآخر الذي اعتمد عليه في الشكوى هو مبدأ حسن النية في صياغة العقود، وهو مبدأ معمول به في القانون الرياضي والقانون السويسري، فاللاعب سأل كثيرًا عن استحقاقه المكافأة، حينما أبدى موافقته على الرحيل قبل انتهاء عقده إلى شباب الأهلي، واستقبل تلك الرسالة الصوتية من مشرف قطاع الكرة بالهلال بأنه يستحقها".

من جانبها، أوضحت الأمر الإدارة القانونية بنادي الهلال، لـ"الرياضية"، قائلة: "النادي محكوم في عقد إدواردو الإلحاقي الذي تم تمديده عقب توقف كورونا، وهو لا يتضمن أي بند يفرض إدارج اسم اللاعب ضمن قائمة مكافآت الفريق حال تحقيق الدوري، حيث تضمن العقد الإلحاقي عدم استحقاقه أي مكافأة إلا في حال سريان علاقته التعاقدية مع النادي أثناء تحقيق البطولة، وهو وقع على عقد الانضمام لشباب الأهلي في 16 أغسطس، وغادر قبل حسم الهلال للقب، ولم يشارك في آخر أربع مباريات بالدوري".

وتابع: "الهلال اعتاد على الوفاء بالتزاماته مع كل من يمثله ومنهم إدواردو، الذي يعد أحد النجوم الذين ساهموا في تحقيق الفريق لعديد البطولات خلال سنوات لعبه".

يذكر أن إدواردو كان قد انضم للهلال في صيف عام 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي، وشارك معه في 147 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 75 هدفًا، وصنع 18 آخرين.