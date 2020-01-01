إدواردو .. الزوج الخائن واللاعب الفاشل الذي أنقذه الهلال من الضياع

البرازيلي ملك الترحال

نعم، ربما هو عنوان صادم للكثيرين، فكيف لنا أن نصف البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي يصول ويجول مع الهلال، بالفاشل بكل هذه الأريحية، لكن دعونا نخبركم عن قصته، كي تعرفوا كيف انتشله الزعيم من رحلة ضياع خاضها قبل معرفته لطريق المملكة..

في صيف عام 2015، وتحديدًا في يوليو، أعلن الهلال تعاقده مع البرازيلي ابن الـ25 عامًا آنذاك، قادمًا من بورتو البرتغالي في صفقة كلفت خزينة النادي العاصمي قرابة الستة ملايين يورو.

قبل هذا التاريخ، مر إدواردو على ثمانية أندية مختلفة، والغريب أن أكثر فترة، قضاها بأي منهم هي موسم ونصف فقط، فأغلبها انتقالات على سبيل الإعارة، أي أنه لم يعرف الاستقرار إلا بالزعيم.

المزيد من الفرق

منذ عام 2008 وحتى 2012، أي في غضون أربعة أعوام فقط، ارتدى إدواردو قميص خمسة فرق هي ساوبينتو، إيتوانو، فلومينينسي، جريميو بارويري البرازيليين وإشتوريل برايا البرتغالي، جميعها على سبيل الإعارة من ناديه الذي نشأ به ديبورتيفو برازيل.

وبعد موسم ونصف معارًا إلى إشتوريل برايا، قرر شرائه نهائيًا في صيف 2012، ليبقى بصفوفه موسم آخر، شارك به في 35 مباراة بمختلف البطولات، لكن لدقائق، فلم يكمل أي مباراة كاملة سوى ست مرات فقط، لكن لم يتحمله الفريق البرتغالي أكثر من ذلك، فقام ببيعه في نهاية الموسم إلى بورتو البرتغالي.

موسم وحيد فقط ليس أكثر من ذلك أيضًا مع بورتو، لعب به 30 مباراة، منها تسع فقط لمدة 90 دقيقة كاملة، سجل بهم أربعة أهداف وصنع مثلهم.

عاد بعد ذلك لاعب الوسط البرازيلي إلى الإعارات من جديد، هذه المرة إلى الدوري الفرنسي وتحديدًا بفريق نيس، وفي خلال 30 مباراة، سجل عشرة أهداف وصنع خمسة آخرين.

تنقلات كثيرة عانى منها إدواردو في بداية مسيرته، حرمته من تحقيق نجاحات تُذكر ورغم أن الفرق التي لعب بها كانت تحقق بعض الطفرات، كصعود إشتوريل برايا للدوري البرتغالي الممتاز موسم 2012-2013 إلا أنه لم يكن له بصمة تُكر في الفريق.

الزوج الخائن:

قد يكون الأمر ليس له علاقة بكرة القدم، لكن اللاعب أقحم الهلال في الأمر في تصرف غير مدروس، ففي يناير عام 2018، نشر البرازيلي فيديو خادش للحياء مع فتاة تُدعى "بربرا" عبر حسابه الرسمي، والغريب في الأمر أنه كان يرتدي قميص الزعيم به، مما اعتبره جمهور الأخير إهانة للكيان غير مقبولة، ليضطر إدواردو لحذف الفيديو آنذاك سريعًا.

وقتها أكد زوجته "داني كارلوس ألفيس" الواقعة، موضحة أنها حدثت قبل ستة أشهر - أي في يونيو 2017 - بمدينة دبي الإماراتية وقتما كان يتواجد مع الهلال لخوض إحدى المباريات في دوري أبطال آسيا، مبدية استغرابها من تصرفه رغم انتظارهما لمولود جديد.

إدواردو الجديد:

دعونا نعود للحديث عن كرة القدم، فقد عرف صاحب الـ30 عامًا طريق البطولات، وقتما خطت قدماه الرياض، فحقق معه لقب دوري أبطال آسيا، ولقبي دوري محلي، ولقبي كأس الملك، ولقب السوبر المحلي، ولقب كأس ولي العهد.

لكن ورغم فشل اللاعب وكثرة تنقلاته قبل الزعيم إلا أن الأزرق استفاد منه كثيرًا، فهو من قاد الأزرق للتأهل لنهائي دوري الأبطال عام 2017 بثنائيته مع السوري عمر خربين ولولا إصابتهما لحقق الهلال اللقب آنذاك.

تحدثنا من قبل بشكل تفصيلي عن دور إدواردو مع الهلال، للإطلاع على المزيد من هنا.

وها هو الآن ابن البرازيلي تتصارع عليه أندية الخليج والبرازيلي بعدما كانت لا تتحمله أكثر من بضعة أشهر أو موسم وحيد على الأكثر، وبعدما كانت تصفه الصحف البرازيلية والبرتغالية والفرنسية باللاعب المزاجي متذبذب المستوى، لكن مع الزعيم الوضع تغير، وأصبح الملاعب تعرف إدواردو جديد.