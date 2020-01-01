الدوسري: الهلال بطل لا يتأثر بأي شيء .. وجوميس: لا يمكن لفريق أن يفعل ما فعلنا

الزعيم تعادل أمام باختاكور في ظل ظروفه الصعبة

شدد سالم الدوسري؛ لاعب الهلال السعودي، على أن فريقه لا يتأثر بأي شيء حتى لو غاب عنه عدد من لاعبيه الأساسيين، مشيدًا بأداء الزعيم خلال مواجهة باختاكور الأوزبكي.

الزعيم تعادل سلبيًا أمام الفريق الأوزبكي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ليؤجل تأهله لدور الـ16.

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وخاض الأزرق المباراة في غياب عشرة لاعبين أساسيين، في ظل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، هم: ياسر الشهراني، محمد البريك، سلمان الفرج، نواف العابد، حمد العبدان، صالح الشهري، عبد الله الحافظ، نواف الغامدي، عبد الله الجدعاني ومحمد الواكد.

وقال الدوسري، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس"، عقب المباراة: "اليوم ظهرنا بالصورة التي نريدها، تركيزنا كان عاليًا حتى آخر دقيقة، وبالفعل خرجنا بالهدف المطلوب، واقتربنا خطوة جديدة من التأهل للدور المقبل".

بسؤاله عن وضع زملائه المصابين بفيروس كورونا، علق: "الحمد لله جميعهم بخير، وعلى أتم استعداد، نحن لدينا فريق بطل، واليوم أثبتنا أننا قادرون على تخطي كافة الصعوبات، وسنستمر في المنافسة حتى الرمق الأخير".

واختتم حول مدى تأثر فريقه بالنقص العددي خلال المباريات المقبلة: "نحن فريق بطل لا نتأثر بأي شيء".

من جانبه، علق الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال، على المباراة، قائلًا في تصريحاته للقناة نفسها: "لا يمكن لفريق بالبطولة أن يلعب ناقصًا عشرة لاعبين مهمين، أظهرنا الليلة أننا قادرون على اللعب بصورة ممتازة، رغم الغيابات المؤثرة".

واستطرد: "بالتأكيد حزين على كم الفرص التي أهدرتها، كنت أريد هز الشباك كي أقود فريقي للتأهل للدور المقبل، كنا نستحق الفوز، لكن هذه هي كرة القدم".

الفرنسي اختتم: "أنا فخور بهذا الفريق وبالنادي، أظهرنا روح كبيرة، وعلينا أن نقدم ما لدينا لتحقيق اللقب مرة أخرى".

يذكر أن الزعيم يتصدر المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، بينما يحتل باختاكور المركز الثاني بست نقاط.