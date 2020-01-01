فيديو - تعليق تدريبات الهلال ورسائل توعوية من اللاعبين إلى الجمهور بشأن كورونا

الزعيم يغلق أبوابه لمدة أسبوع

أعلن الجهاز الفني للهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، إيقاف تدريبات الفريق ومنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، على إثر قرار تعليق النشاط الرياضي في المملكة بشكل عام.

وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل كانت قد أصدرت قرارًا اليوم السبت، بتعليق النشاطات الرياضية لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي خوفًا من تفشي الفيروس في الملاعب. (طالع التفاصيل)

وعقد لوشيسكو اجتماعًا مع اللاعبين الليلة في مقر النادي، وتحدث خلاله المدرب عن برنامج الفريق في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إلقاء طبيب الزعيم خوان دوكي محاضرة على اللاعبين والجهاز الفني والإدارة للتوعية عن كورونا وسبل الوقاية منه.

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ونشر الحساب الرسمي للقلعة الزرقاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو يحمل رسائل توعوية من اللاعبين للجمهور، مطالبين إياهم بالتزام المنازل خلال الفترة المقبلة والابتعاد عن التجمعات، متوجهين في الوقت نفسه بالشكر لقيادات المملكة على تغليب الصحة العامة على الرياضة.

وحمل الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الفريق، رسالة خاصة للجماهير، حيث قال: "مبرحبًا شباب، الأسد يتحدث.. أود أن أشارككم هذه الرسالة؛ لأقول لكم اعتنوا بأنفسكم جيدًا من هذا الفيروس، لا تنسوا أن تغسلوا أيديكم جيدًا، وتهتموا بعائلاتكم، وكلنا معًا.. نراكم لاحقًا، والمجد للأزرق".

يذكر أن الزعيم يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه مع مرور 22 جولة.