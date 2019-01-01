خاص جول | فيليبي لويس: أخطاء الهلال سبب هزيمته وهذا الثلاثي هو الأفضل به

فيليبي لويس يؤكد ان بطل كأس ليبرتادوريس عينه على لقب كاس العالم رغم صعوبة مواجهة ليفربول أو مونتيري

يرى فيليبي لويس؛ لاعب فلامنجو البرازيلي، أن فريقه نجح في الفوز أمام الهلال السعودي بعدما استغل أخطائه، مؤكدًا أن فريقه يطمح في الفوز بالبطولة رغم صعوبة مواجهة ليفربول الإنجليزي أو مونتيري المكسيكي.

الزعيم تلقى الهزيمة أمام بطل كأس ليبرتادوريس بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب خليفة الدولي، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019.

وقدم الأزرق شوط أول أكثر من رائع، لكنه تراجع بدنيًا في الشوط الثاني، بجانب أنه خاض آخر سبع دقائق بعشرة لاعبين فقط، بعد تعرض أندريه كاريلو للطرد المباشر؛ إثر تدخل عنيف. (طالع تقرير المباراة)

وقال لويس، خلال تصريحات خاصة لـ"جول GOAL": "سعيد للغاية بالوصول للنهائي، المونديال واحد من أهم البطولات في العالم، بالطبع الجميع يعلم أن دوري الأبطال هو البطولة الأكبر، لكن هناك شعور خاص للتواجد في المونديال بين كبار أندية القارات".

وأضاف ابن الـ34 عامًا: "أعيننا على كأس العالم، نريد الفوز بهذه البطولة، نعلم أن ليفربول ومونتيري منافسين كبيرين ولديهم مجموعة لاعبين تصنف من ضمن الأفضل في العالم، سيكون النهائي صعب، لكن حظوظنا قائمة للفوز بالبطولة".

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لاعب بطل ليبرتادوريس تابع حول احتمالية مواجهة الريدز: "علينا أن نركز في أنفسنا فقط، نعم هو واحد من أفضل فرق العالم وحققوا لقب دوري أبطال أوروبا، ستكون مباراة صعبة للغاية، لكن علينا أن نكون في أفضل حالتنا في النهائي، وأن نقدم مباراة رائعة، خاصةً من الناحية الدفاعية".

بسؤاله عن أفضل لاعبي الهلال، قال النجم الأسبق لأتلتيكو مدريد وتشيلسي: "بالطبع جيوفينكو لاعب كبير وكاريلو أيضًا وهناك كويلار، هو فريق جيد وقدم مباراة رائعة، لكنهم قاموا ببعض الأخطاء الدفاعية، ونحن حاولنا ولدينا عقلية الاستمرار حتى آخر دقيقة دون فقدان الأمل،لذلك حققنا الفوز".

يذكر أن فلامنجو ينتظر الفائز من لقاء ليفربول ومونتيري، المقرر إقامته غدًا الأربعاء، لمواجهته في النهائي، المقرر إقامته في 21 من الشهر الجاري، بينما يلاقي الهلال الخاسر منهما في اليوم نفسه، في صراع الميدالية البرونزية.