لوشيسكو: كنا أفضل من فلامنجو لكن خبراتهم حسمت المباراة

المدير الفني للهلال يرى أن المباراة كانت متوازنة رغم هزيمة فريقه

أكد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن فريقه كان بإمكانه الفوز أمام فلامنجو البرازيلي بخلقه عدة فرص، لكن فقد اللمسة الأخيرة.

الزعيم تلقى الهزيمة أمام بطل كأس ليبرتادوريس بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب خليفة الدولي، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019.

وقدم الأزرق شوط أول أكثر من رائع، لكنه تراجع بدنيًا في الشوط الثاني، بجانب أنه خاض آخر سبع دقائق بعشرة لاعبين فقط، بعد تعرض أندريه كاريلو للطرد المباشر؛ إثر تدخل عنيف. ( طالع تقرير المباراة )

وقال لوشيسكو، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة، في الشوط الأول لم يسدد لاعبو فلامنجو أي تسديدة علينا، وفي الشوط الثاني كان اللقاء متوازنًا، حتى أننا كنا الأفضل وصنعنا فرص أكثر، ولولا سوء الحظ لفزنا".

وأضاف: "كان بالإمكان أفضل مما كان، خاصةً أن المباراة كانت متكافئة بنسبة 50 بالمئة لكل فريق، لكن هذه كرة القدم، بجانب أن خبرة لاعبي فلامنجو منحتهم العودة في الشوط الثاني".

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