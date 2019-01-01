الهلال يمنح فلامنجو مهلة 48 ساعة لحسم صفقة كويلار

هل ينجح الهلال في ضم اللاعب الكولومبي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

رفضت إدارة نادي الهلال السعودي، مماطلة نادي فلامنجو البرازيلي، بشأن ضم الكولومبي جوستافو كويلار، لصفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن إدارة الهلال منحت فلامنجو 48 ساعة فقط، للرد على العرض المقدم لضم كويلار، أو الانسحاب من الصفقة وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

كما أكدت الجريدة السعودية على أن الهلال الأخير لضم اللاعب الكولومبي وصل إلى 9.5 مليون دولار.

انضمام كويلار لصفوف الهلال، سيحسم مصير المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا، حيث في حالة انضمامه سيرحل، وإذا فشلت الصفقة سيستمر في قائمة الـ7 الأجانب في صفوف الزعيم للموسم المقبل.

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وتضم قائمة أجانب الهلال كلًا من: "الكوري جانج هيون سو والبرازيلي كارلوس إدواردو والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبيروفي أندري كاريلو والفرنسي بافيتمبي غوميز والسوري عمر خربين" بالإضافة إلى بوتيا.

ويسعى الهلال لحسم صفقة اللاعب الكولومبي خلال الأيام المقبلة، وقبل انطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين الأسبوع المقبل.