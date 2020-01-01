رسالة من جيسوس لجمهور الهلال بعد إصابته بكورونا

المدرب البرتغالي أصيب بالفيروس المستجد

توجه البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني الأسبق للهلال السعودي والحالي لفلامنجو البرازيلي، برسالة إلى جمهور الزعيم بعدما تأكد من إصابته بفيروس كورونا.

فلامنجو أعلن أول أمس الإثنين، إصابة مدربه بالفيروس المستجد، ليبدأ في الدخول بالحجر الصحي، للخضوع للعلاج المناسب.

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ونشر جيسوس، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مع كأس السوبر السعودي، الذي حصده مع الأزرق، معلقًا: "وصلتي هذه الصورة، أريد أن أشكركم، شكرًا جمهور الهلال على دعمكم لي".

جورجي جيسوس يشكر جماهير الهلال على الدعم الكبير الذي تلقاه عقب اكتشاف عينة إيجابية وإصابته بفيروس كورونا 🙏



جماهير الهلال وكرة القدم تدعمك وتنتظر عودتك يا جيسوس 💪



(IG\jorgejesus 📷) pic.twitter.com/frVhy9OToh — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 17, 2020

صاحب الـ65 عامًا تولى المسؤولية الفنية للهلال في يونيو 2018 وحتى يناير 2019، وخاض الفريق خلال هذه الفترة 20 مباراة، فاز في 15 منها، وتعادل في أربع، وخسر لقاء وحيد.

وتمت إقالة جيسوس من تدريب الزعيم في منتصف موسم 2018-2019 رغم النتائج الجيدة، نظرًا لرفضه تجديد عقده، ومواصلة مشواره دوري أبطال آسيا، ليضطر مجلس الإدارة لفسخ عقده للحفاظ على استقرار الفريق في البطولة القارية.