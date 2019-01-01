الهلال وفلامنجو: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الهلال السعودي ضد فلامنجو البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019، على ملعب خليفة الدولي

فلامنجو 0 × 0 الهلال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / محمد الواكد / نواف الغامدي / محمد جحفلي / أمير كردي / عبدالله الحافظ / محمد الشلهوب / عبدالله عطيف / نواف العابد / هتان باهبري / عمر خربين

الهلال: يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من عبدالله المعيوف / محمد البريك / جانج هيون سوو / على آل بليهي / ياسر الشهراني / جوستافو كويلار / كارلوس إدواردو / أندري كاريلو / سياستيان جيوفينكو / بافيتيمبي جوميس

البدلاء / سيزار / جابرييل باتيستا / رودولفو / سالر / روديني / روبيرت بيريس دا موتا / ريني / دييجو / رينير / لينكولن كوريا / فيتينهو

Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes. Vamos, Flamengo! #FLAxALH #ClubWC pic.twitter.com/LqE8QGUYgI — Flamengo (@Flamengo) December 17, 2019

فلامنجو: يبدأ المدرب جورجي جيسوس بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من دييجو ألفيش / رافينيا / رودريجو / بابلو ماري / فيليبي لويس / جيرسون سانتوس دا سيلفا / ويليان اراو / إيفيرتون ريبيرو / برونو هنريكي / جيورجيان دي اراسايتا / جابرييل برابوسا

تشكيل الفريقين:

سوف تقام المباراة على ملعب خليفة الدولي بدولة قطر

تأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للإندية بعد أن حقق فوزاً على فريق الترجي بطل إفريقبا بنتيجة هدف مقابل لاشيء

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال السعودي مع نادي فلامنجو البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2019 المقمة بقطر، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./