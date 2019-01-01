فيفا يرصد خمسة عوامل تمنح الهلال الأفضلية أمام فلامنجو

الزعيم يلاقي بطل كأس ليبرتادوريس غدًا في صراع على بطاقة نهائي المونديال

يستعد الهلال السعودي لخوض لقاء الحسم في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019، عندما يلاقي فلامنجو البرازيلي؛ بطل كأس ليبرتادوريس، غدًا الثلاثاء.

الزعيم وصل لنصف النهائي بعدما تغلب على الترجي التونسي؛ بطل دوري أبطال أفريقيا، بهدف وحيد، سجله المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس.

ورصد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خمسة عوامل ساهمت في نجاح الأزرق خلال الفترة الحالية، وقد تمنحه الأفضلية أمام بطل ليبرتادوريس.

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وضع فيفا الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، كعامل أول، حيث وصفه بالقوة الضاربة للزعيم، لإجادته تحذير الفريق ذهنيًا وتكتيكيًا وبدنيًا، بجانب دقته التكتيكية وتغيراته الناجحة، مستشهدًا بإجراحه لجوستافو كويلار من وسط الملعب أمام الترجي، والدفع بجوميس الذي خطف هدف الفوز.

العامل الثاني، كان وجود الظهيرين محمد البريك وياسر الشهراني، حيث يتميزان بنزعة هجومية، خاصةً الثاني.

العامل الثالث، ثنائية سباستيان جيوفينكو وأندريه كاريلو، حيث يمثلان قوة هجومية بجانب إدواردو وكويلار.

العامل الرابع، الضغط العالي على المنافس، وإرسال التمريرات من الخلف والانطلاق بسرعة نحو الهجوم بفضل جهود كاريلو وسالم الدوسري.

العامل الخامس والأخير، نجاعة جوميس الهجومية، بجانب قوته البدنية والمهارة في استقبال الكرة والتمركز الرائع له.