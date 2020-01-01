أخبار الهلال | أسباب فشل ضم تيجالي وفالكاو يرد على عرض الزعيم

أخبار الزعيم السعودي ليوم 7 إبريل..

أخبار الهلال تصدرتها أخبار سوق الانتقالات، وكذلك عدد من لاعبيه المصابين.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 7 إبريل 2020 ...

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عطيف يبدأ التأهيل

بدأ عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الهلال، خطوات تأهيلية للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد خضوعه لعملية على إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي، إذ بدأ المشي الخفيف على عكازين داخل منزله.

عادل التويجري يحسمها : هذا الأفضل بين سامي الجابر وماجد عبدالله

كشف الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن اللاعب الأفضل بين الثنائي سامي الجابر أسطورة الهلال وماجد عبدالله أسطورة النصر، في تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد". (طالع التفاصيل)

تيجالي يكشف تفاصيل فشل انتقاله للهلال

تحدث تيجالي؛ نجم الوحدة الإماراتي، عن أسباب فشل انتقاله إلى الزعيم رغم تقديم عرض رسمي مرتين. (طالع التفاصيل)

الهلال أو السد؟ - فالكاو يرد بصورة قطعية عن مصيره

يزداد الحديث يومًا تلو الآخر عن اقتراب الكولومبي راداميل فالكاو؛ نجم جلطة سراي التركي، من خوض تجربة احترافية جديدة في الخليج العربي، إما بنادي الهلال السعودي أو السد القطري، لكنه حسم وجهته بشكل قطعي. (طالع التفاصيل)