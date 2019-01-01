عموري يعود للهلال من جديد

المهاجم الإماراتي حصل على الضوء الأخضر للمشاركة رسميًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ينضم الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"؛ مهاجم الهلال السعودي، غدًا الأحد، إلى معسكر فريقه بالنمسا، عائدًا من إسبانيا.

عموري كان قد غادر معسكر الزعيم منذ أيام متوجهًا إلى مدينة برشلونة الإسبانية، لمتابعة تطورات برنامجه التأهيلي، حيث أجرى هناك عملية الرباط الصليبي.

كان الإماراتي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم المنقضي، وسار خلال الفترة الماضية على برنامج استشفائي وتأهيلي للعودة مجددًا للملاعب.

وتأكد عموري خلال رحلة إسبانيا من قدرته على العودة للعب 90 دقيقة كاملة، ومن سلامته بشكل كامل، ليبدأ العودة من المباريات الودية التي يخوضها فريقه بإسبانيا.

طبيب عموري يؤكد : أصبح قادرًا على اللعب 90 دقيقة كل يوم

يذكر أنه حتى الآن لم يتحدد مصير عموري مع الهلال، حيث يستمر عقده حتى أغسطس المقبل، ولم يوقع عقود التجديد حتى الآن.

وينتظر الجهاز الفني للزعيم التأكد من سلامة اللاعب خلال الأيام المتبقية من الشهر الجاري، قبل تحديد مصيره بشكل نهائي سواء بالاستمرار أو الرحيل.