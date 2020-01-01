لجنة الانضباط توقع عقوبات على ثنائي الهلال

3 عقوبات خاصة لمباراة الهلال والاتفاق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد، ثلاث عقوبات بشأن أحداث الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العقوبات الثلاث متعلقة بمواجهة الهلال والاتفاق، التي أقيمت في السابع من مارس الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود.

المباراة كانت قد انتهت بفوز الزعيم بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

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وقرر لجنة الانضباط تغريم ثنائي الأزرق محمد الشلهوب وعبد الله الحافظ 20 ألف ريال في قرار غير قابل للاستئناف، على إثر دخولهما لغرفة تبديل الملابس دون أن يكون اسمهما مقيدًا في كشف المباراة وفقًا لما ذُكر في تقرير مراقب اللقاء.

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وغرمت اللجنة كذلك الاتفاق 10 آلاف ريال سعودي في قرار غير قابل للاستئناف، نظرًا لتأخر نزول لاعبي الفريق إلى أرض الملعب، مما تسبب في تأخر بداية الشوط الثاني لمدة دقيقة، بحسب ما ورد في تقرير مراقب المباراة.

يذكر أن الزعيم يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه، بينما يأتي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

وكانت وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل قد قررت أمس السبت، إيقاف النشاط الرياضي بكافة أنحاء المملكة حتى إشعار آخر، على إثر تفشي فيروس كورونا بالعالم.