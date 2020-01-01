المعيوف ينافس أربعة آخرين على جائزة أفضل حارس بدوري الأبطال

حارس الهلال ينافس أربعة حراس أجانب

أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد، استفتاءً لاختيار التشكيل الأفضل في دوري أبطال آسيا نسخة عام 2019، وبدأ باختيار حراس المرمى.

الهلال السعودي كان قد توج بطلًا لدوري أبطال 2019، بعدما تغلب على أوراوا ريدز الياباني ذهلبًا وإيابًا، ليخطف اللقب المستعصي عليه منذ سنوات.

قرار جديدة من الاتحاد الآسيوي بشأن جوائز دوري الأبطال

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واختار الاتحاد القاري عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال، ضمن الاستفتاء، إذ شارك في نسخة 2019 بـ14 مباراة، واستقبلت شباكه 14 هدفًا، بينما حافظ على نظافتها في ست مباريات، ووصلت نسبة تصديه إلى 70.8%.

وكتب الآسيوي عبر موقعه عن المعيوف: "أفضل لاعب وهدّاف البطولة بافيتمبي جوميس تصدر العديد من العناوين الرئيسية خلال مسيرة الهلال نحو المجد الآسيوي، لكن المعيوف كان في شكل مميز بشكل خاص، وكان حاضراً في كثير من التصديات المميزة، خاصة في مباراتي الذهاب والإياب من النهائي، حيث تغلب الفريق السعودي على منافسه أوراوا ريد دياموندز في أكثر من 180 دقيقة من اللعب".

ودخل في منافسة حارس الزعيم شوساكو نيشيكاوا؛ حارس أوراوا ريدز، الذي شارك 13 مباراة، واستقبل 11 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في ستة لقاءات، بنسبة تصدي 75%.

كذلك تواجد أوه سيونج هون؛ حارس أولسان هيونداي، بسبع مباريات، اهتزت فيها شباكه بستة أهداف، ولم يستقبل أي هدف في أربعة لقاءات، بنسبة تصدي 76.9%.

الحارس الرابع هو يان جونلينج؛ حارس شنجهاي إس آي بي جي، لعب 10 مباريات، واستقبل 13 هدفًا، وحافظ على نظافة مرماه في مباراتين، بنسبة تصدي 40 تصديًا.

أما آخر الحراس فهو سونج بوم-كون؛ حارس تشونبوك هيونداي موتورز، الذي خاض ثمانية لقاءات، واستقبل خمسة أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات، بنسبة تصدي 84.4%.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي فتح باب التصويت أمام الجماهير، حتى يوم 22 من أغسطس الجاري، على أن يعلن التشكيل بشكل كامل في 15 من سبتمبر المقبل.