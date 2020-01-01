المعيوف في رسالة للجمهور: علينا أن نتكاتف ونساهم في مستقبل الهلال

حارس الزعيم يخاطب الجماهير

وجه عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال السعودي، رسالة إلى جمهور ناديه، مطالبًا إياهم بمساندة النادي خلال الفترة المقبلة، والتكاتف من أجل رسم مستقبله.

الزعيم مثله مثل بقية الأندية تأثر من الناحية الاقتصادية بعد توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد، لتتوقف المنافسات قرابة الأربعة أشهر.

ونقل الحساب الرسمي للنادي الأزرق، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا هلالي ومع الهلال في كل الأحوال، وافتخر بحراسة مرمى كبير آسيا".

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وأضاف: "بطولات وإنجازات حققناها جميعًا بتكاتفنا، ودورنا حاليًا أن نحرس مستقبل الهلال ونساهم باستمرار زعامته بالاشتراك في عضوية أنا هلالي".

وكانت إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل، قد أطلق مبادرة "أنا هلالي" أمام الجماهير، من أجل دعم النادي ماديًا، لتطوير منشآت النادي وملاعبه، تعزيز البنية التحتية الرياضية، ودعم المصروفات التشغيلية والإدارية للألعاب الرياضية. (طالع التفاصيل)