الهلال عالمي؟ .. "أمر مضحك جدًا"

استغرب الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، ترديد لقب العالمي على نادي الهلال السعودي، لمشاركته في كأس العالم للأندية الإمارات 2021، واصفًا الأمر بالمضحك.

الهلال في كأس العالم للمرة الثانية:

الزعيم حقق لقب دوري أبطال آسيا 2021، بالفوز أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بثنائية نظيفة، ليتأهل للمرة الثانية إلى المونديال بعد عام 2019.

ومن المقرر أن يفتتح الأزرق مشواره في المونديال بمواجهة الفائز من الجزيرة الإماراتي أو أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في ربع النهائي، ليلتقي المنتصر بتشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي.

تأهل الزعيم للمونديال جعل جمهوره يردد لقب العالمي عليه، وهو اللقب الذي يحتفظ به النصر لنفسه، كونه كان أول فريق يشارك بكأس العالم في النسخة الأولى له، وأصبح الجمهوران يتلاسنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذا اللقب.

اعتراض جستنيه:

الإعلامي عدنان جستنيه أكد أن الهلال قد ينجح في كسر الأرقام التي حققها نادي الاتحاد من قبل، إذ حقق المركز الرابع في المونديال، مثلما فعل الأزرق في 2019، إذا تخطى هذا المركز في مونديال 2021، لكنه رفض منح لقب العالمي إلا لمن حصد لقب كأس العالم.

وكتب جستنيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حقق كأس آسيا مرتين بنسختها الجديدة مثلما حققها الاتحاد قبله، وصل بالموسم الماضي لبطولة كأس العالم للأندية وحقق المركز الرابع مثلما حققه نادي الاتحاد قبله".

وأضاف: "الزعيم في مشاركته الثانية ببطولة كأس العالم للأندية قد ينجح في كسر كل الأرقام ويحصد لقب العالمية كأول نادي سعودي وعربي".

واختتم: "من يجيب هذه الكأس يستحق أن يطلق عليه لقب عالمي أما المشاركة دون تحقيق اللقب فذلك أمر مضحك جدًا".

مين يجيب هذه الكاس يستحق ان يطلق عليه لقب عالمي اما المشاركة دون تحقيق اللقب فذلك امر مضحك جداً . pic.twitter.com/z40VKnBZHu — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) November 29, 2021

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