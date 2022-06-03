"الهلال طحن الأربعة الكبار واختار منافسين جدد!"

من هم منافسي الهلال الجدد؟

يرى الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن نادي الهلال اختار له منافسين جدد ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على الأربعة الكبار النصر والأهلي والاتحاد والشباب.

ويتشارك الهلال مع الاتحاد حاليًا في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 61 نقطة، قبل جولتين فقط من انتهاء المنافسات.

الصرامي قال خلال تصريحات لبرنامج "سوالف رياضية" عبر قناة 24 الرياضية: "الهلال فاز على الشباب بالخمسة، وفاز على النصر بأربعة وأيضًا الأهلي، وانتصر على الاتحاد بثلاثة، وفشل في الفوز على الفيحاء والفتح والباطن".

الإعلامي الرياضي تابع: "يبدو أن الهلال قرروا اختيار منافسين جدد، بعد أن طحن الخمسة الكبار، والفوز عليهم جميعًا بالدوري السعودي".

واستطرد قائلًا: "الهلال فشل في الفوز على الفيحاء في 3 مواقع، بالمجمعة والرياض وجدة، وكذلك الباطن بالتعادل معه في الحفر وفي الرياض أيضًا".

واختتم الصرامي تصريحاته قائلًا: "أشوف أن الهلايين باختيارهم قرروا إبعاد الأربعة الكبار، واختيار منافسين جدد لهم، وشاهدنا فارق النقاط بين الهلال والاتحاد كيف أصبح بعد أن كان كبيرًا".

سعود الصرامي :

"الهلال" فشل في الفوز على الفيحاء والفتح والباطن .. يبدو أنه اختار منافسين جدد بعد أن طحن الكبار !

سوالف رياضية ..@L9arami pic.twitter.com/2LUZUjJKQo — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 3, 2022

يُذكر أن الهلال حقق الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.