الهلال ضمن المهتمين بالتعاقد مع مهاجم مونتيري المكسيكي

بطل آسيا ضمن أبرز الراغبين في ضم اللاعب خاصة في ظل امتلاك لاعبين من الطراز الرفيع

يبدو أن إدارة نادي الهلال قد بدأت التخطيط لسوق الانتقالات الصيفية بقوة من الآن، من أجل دعم الفريق بلاعبين سوبر كما تصفهم الجماهير، وذلك بحسب ما كشفت تقارير صحفية مكسيكية.

التقارير المكسيكية أكدت أن نادي الهلال السعودي أحد المهتمين بالتعاقد مع مهاجم فريق مونتيري، روجيليو فونيس موري، صاحب الـ 28 عامًا، وذلك في ميركاتو الصيف المقبل.

صحيفة “futboltotal” قالت بحسب مصادرها أن الأرجنتيني روجيليو فونيس موري المهاجم الأساسي لمونتيري رايادوس، قد يُغادر الفريق الصيف المُقبل.

وأضافت أن هداف الفريق ومعشوق الجماهير يمتلك العديد من العروض خلال الفترة الحالية، من مختلف المسابقات ومنها الدوري السعودي للمحترفين.

وتبرز العديد من الأندية التي تستهدف لاعب ريفر بليت السابق، وعلى رأسها الهلال السعودي بجانب جالاكسي الأمريكي.

وعن الفريق الهلالي، قالت أن بطل آسيا ضمن أبرز الراغبين في ضم اللاعب خاصة في ظل امتلاك لاعبين من الطراز الرفيع أمثال سبيستيان جيوفينكو، وبافتيمبي جوميس.

يذكر أن المهاجـم روجيليو فونيس موري لعب مع مونتيري هـذا الموسـم 32 مبـاراة، وساهـم بـ20 هـدفًا، وسجـل 18 هـدفًا، كما تألق بشكل واضح في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرًا في العاصمة القطرية الدوحة.