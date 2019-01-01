دعوة خاصة من "الشيخ جوميس" لجمهور الهلال حال الفوز أمام ضمك

الزعيم يستأنف الدوري بملاقاة الصاعد حديثًا لدوري المحترفين

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

طل الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، بالزي السعودي على جمهوره، واعدًا إياهم بدعوى خاصة عنده، حال الفوز أمام ضمك.

الزعيم يلاقي ضمك في 18 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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ونشر الحساب الرسمي للأزرق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو ظهر به جوميس يقول: "السلام عليكم شباب، معكم الشيخ جوميس، أتمنى لكم أسبوعًا سعيدًا، وأراكم يوم الجمعة في ملعبنا، وفي حال فوزنا إن شاء الله، أدعوكم جميعًا على فنجان قهوة".

الزعيم يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، حيث لم يفقد سوى نقطتين في أول ست جولات بالموسم.

أما ضمك فيأتي في المركز الـ15 برصيد أربع نقاط فقط، حيث خسر أربع مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى.