ثلاثي الهلال جاهز لمواجهة ضمك في الدوري السعودي

تعرف على أحدث التطورات الصحية للمصابين في الهلال

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

شهدت التدريبات الجماعية للهلال مساء أمس، الخميس، عودة عدد من اللاعيبن وعلى رأسهم بافيتيمبي جوميز وسيباستيان جوفينكو كما اقتربت عودة جانج هيون سو.

جوميز تعرض لكدمة في لقاء السد القطري بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بينما عانى جيوفينكو تمزق في عضلة الفخد باللقاء ذاته.

وظهر الثنائي في التدريبات المسائية استعدادًا لمواجهة ضمك مما يعني أنهما متاحين لديربي الرياض وكذلك إياب نصف نهائي البطولة الأسيوية.

في إطار متصل، كشف نادي الهلال موعد عودة جانج هيون سو إلى التدريبات مؤكدًا تعافي اللاعب من الإصابة وحصوله على راحة لمدة يومين.

وسوف يكون سو جاهزًا يوم السبت المقبل مما يعني عودته إلى المباريات بعد فترة التوقف الدولي.

كما يوصل نواف العابد وسالم الدوسري وعبدالله المعيوف البرنامج العلاجي التأهيلي للفترة المقبلة.

ويستمر محمد كنو في مرحلة التعافي بعد الإصابة بالحوض ومن المتوقع عودته خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

جدير بالذكر أنّ عمر خربين تعرض لإصابة مع منتخب سوريا وقد يبتعد فترة عن الملاعب.