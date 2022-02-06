الهلال ضد الجزيرة: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 6×1 الجزيرة

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نهاية المباراة بفوز تاريخي وعريض للهلال على الجزيرة بسداسية مقابل هدف

90' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كاريلو يسجل الساس للهلال من ركلة جزاء

90' ركلة جزاااااااااااااااااااااااء للهلال

89' بطاقة صفراء للاعب الجزيرة محمد ربيع

88' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول خامس للهلال بقدم ماريجا، ررركنية وارتباك داخل منطقة جزاء الجزيرة، الكرة تصل إلى ماريجا أمام المرمى ليسددها في المرمى بسهولة

84' ثلاثة تبديلات للهلال بدخول جحفلي، ميتشل والبريك

76' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الدوسري يسجل الرابع للهلال، تمريرات متبادلة رائعة بينه وبين ماريجا، الدوسري ينفرد بالمرمى، يراوغ خصيف ويسجل الكرة في الشِباك الخالية

74' تبديل للهلال بخروج إيجالو ودخول كاريلو

67' الكرة تصل إلى موسى ماريجا على الجهة اليمنى، تسديدة ولكن الكرة بعيدة وتخرج ضربة مرمى للجزيرة

66' عرررررضية من محمد ربيع ولكن دفاع الهلال يشتت الكرة

63' سيطرة واستحواذ من الهلال

56' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كانو يسجل الثالث للهلال برأسية رائعة لا تُصد ولا تُرد

55' أووووووووووووووه خطيررررررة من الجزيرة، الكرة تصل إلى العطاس أمام المرمى ولكن تسديدته تمر بجوار القائم

46' تسديدة قوووووية ورائعة من ماتيوس بيريرا ولكن الكرة تمر فوق العارضة بسنتيمترات

46' بطاقة صفراء للمدافع كوسانوفيتش بعد تدخل قوي على لاعب الهلال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال على الجزيرة بهدفين لهدف

39' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهلال يقلب الطاولة ويحرز الهدف الثاني بتسديدة رائعة من ماتيوس بيريرا

35' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إيجالو يسجل التعادل للهلال، كانو يمر من المدافع بشكل أكثر من رائع، يستغل خروج خصيف، عرررضية تصل إلى إيجالو الذي يسددها برأسه في الشِباك

33' عررررضية من الشهراني إلى ماريجا الذي يسدد ولكن الكرة تصل ضعيفة وسهلة في يد علي خصيف

29' ركنية للجزيرة، رأسية قوووووووية ولكنها تمر بجوار القائم بقليل!! خطيررة وقريبة من بطل الإمارات

27' أووووووووووووووووووووووه المعيوف يتصدى لهدف ثانٍ من الجزيرة! تسديدتين متتاليتين من محمد ربيع الذي كان منفردًا بالمرمى، ولكن حارس الهلال يُبدع

26' تسديدة قوووووووية من عبدلله رمضان لاعب الجزيرة ولكن الكرة تعلو العارضة قليلًا

22' ركنية للهلال، الكرة تصل إلى كانو الذي يسدد الكرة برأسه قووية ولكن خصيف يمسك بالكرة

21' تسديدة من ماتيوس بيريرا، تصطدم بدفاع الجزيرة وتخرج لضربة ركنية

20' الهلال يفشل في اختراق دفاع الجزيرة حتى الآن

13' جووووووووووووووووووووووووووووووووول أول للجزيرة، تمريرة رائعة إلى محمد ربيع الذي تحرك بشكل رائع ليكسر مصيدة التسلل، عررررررضية إلى ديابي الذي يسددها في الشِباك

12' أوووووووووووه خطيررررة للهلال، ولكن علي خصيف حارس الجزيرة يتألق

7' الجزيرة يبدأ المباراة بشكل أفضل من الهلال

1' خطيرررررررة للجزيرة ولكن المعيوف يتألق

انطلاق المبارة

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تشكيل الهلال

يبدأ المدرب ليوناردو جارديم بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

عبدلله المعيوف

سعود عبد الحميد - علي آل بليهي - جانج هيون سو - ياسر الشهراني

ماتيوس بيريرا - جوستافو كويلار - محمد كانو - سالم الدوسري

أوديون إيجالو - موسى ماريجا



تشكيل الجزيرة

يبدأ المدرب مارسيل كايزر بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

علي خصيف

عبدلله إدريس - ميلوس كوسانوفيتش - خليفة الحمادي - محمد ربيع

محمد العطاس - عبدلله رمضان

ثولاني سيريرو - جواو فيكتور - عبدلله ديابي

أحمد الهاشمي

يشارك الهلال السعودي في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد أن فاز بدوري أبطال آسيا على فريق بوهانج ستيلرز، بينما يتواجد الجزيرة في البطولة بصفته بطلًا للدوري الإماراتي مع استضافة أبو ظبي للنسخة الحالية من البطولة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي في الدور الأول من منافسات كأس العالم للأندية، والذي يقام في الإمارات، وسيُقام اللقاء على ملعب محمد بن زايد.