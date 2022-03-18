الهلال ضد الأهلي: مباشر لحظة بلحظة

الهلال × الأهلي

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تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

ياسر المسيلم

أليوسكي - عبد الباسط هندي - دانكلير - علي مجرشي

محمد المجحد - فرانك كوم - فيليب براداريتش

عبد الرحمن غريب - عمر السومة - أيمن يحيى

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-3-3

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - جانج هيون سو - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد

سلمان الفرج - جوستافو كويلار- أندري كاريلو

سالم الدوسري - أوديون إيجالو - موسى ماريجا

يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين عن النصر ثاني الجدول ولكنه لعب ثلاث مباريات أقل من العالمي، في حين أن الأهلي يحتل الترتيب العاشر بعد أن وصل إلى النقطة 28 ولكنه يرغب بتحسين موقعه أكثر في الجولات المقبلة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة القمة التي ستجمع بين الهلال والأهلي، والتي تقام ضمن إطار مباريات الجولة 25 من الدوري السعودي 2021/2022، وسيُلعب اللقاء على ستاد فيصل بن فهد.