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Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images
أحمد فرهود

عصفوران بحجر واحد.. "فريق 21" ينقذ سيموني إنزاجي من أزمة الهلال

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ماذا حدث؟..

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اتخذ الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، قرارًا مهمًا في الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بالتزامن مع فترة التوقف الدولي، وغياب عدد كبير من اللاعبين عن الفريق الأول لكرة القدم.

الهلال يسير بشكل جيد في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع احتلال "وصافة" مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء يوم الأربعاء، قرر إنزاجي الاستعانة بعددٍ من لاعبي فريق الهلال تحت 21 عامًا، الناشط في دوري جوّي للنخبة.

* سبب استعانة إنزاجي بنجوم 21

الصحيفة أشارت إلى أن استعانة إنزاجي بهؤلاء اللاعبين؛ تأتي لإكمال النصاب العددي في الحصص التدريبية لفريق الهلال الأول لكرة القدم، خلال فترة التوقف الدولي.

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ويفتقد الزعيم الهلالي جهود 14 لاعبًا استدعتهم منتخباتهم الوطنية، خلال فترة التوقف الدولي؛ بواقع 6 أجانب و8 سعوديين، لتكون فرصة لنجوم تحت 21 عامًا، لحل أزمة النقص العددي وإثبات أنفسهم أمام إنزاجي في التدريبات.

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وتضم قائمة اللاعبين السعوديين المستدعين إلى المنتخب الأول؛ كلًا من: "محمد العويس، محمد محزري، حسان تمبكتي، متعب الحربي، علي لاجامي، محمد كنو، ناصر الدوسري وسلطان مندش".

أما قائمة المحترفين الأجانب المستدعين دوليًا؛ فتضم "المغربي ياسين بونو، السنغالي كاليدو كوليبالي، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، البرتغالي روبن نيفيش - رغم إصابته -، الهولندي كريسينسيو سامرفيل والتركي يوسف أكتشيشيك".

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ومن المقرر أن تعود تدريبات فريق الهلال الأول، يوم السبت القادم؛ وذلك بعد أن منح إنزاجي لاعبيه غير الدوليين إجازة لمدة 10 أيام، لعدم ارتباطهم بمباريات رسمية.

جدير بالذكر أن فريق الهلال تحت 21 عامًا، يحتل "المركز السادس" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة 2026-2027؛ وذلك بعدما حقق 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة واحدة في 8 مباريات، مع امتلاكه لقاءين مؤجلين.

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بقلمأحمد فرهود

Senior Editor

أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.

ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.

وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.

كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.

لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.

أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.

بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.

لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.

وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".

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