كلمة سر الزعيم .. عندما يغيب جيوفينكو عن الهلال

أرقام النملة الذرية مع الزعيم منذ قدومه، وماذا يحدث في غيابه؟

نعم! الهلال كبير ولا يتأثر بغياب أي لاعب، وأثبت ذلك خلال مشاركته الصعبة في دوري أبطال آسيا 2020، عندما غاب عنه عدد كبير من اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، ومع ذلك لم يخسر أي مباراة في دور المجموعات، لكن خلال الأيام الحالية تأثر الزعيم قليلًا وخسر كثيرًا بغياب رمانة وسط الملعب "الإيطالي سيباستيان جيوفينكو".

يقول جمهور الأزرق "جيوفينكو هو السر لدينا"، وأثبت النملة الذرية ذلك بالفعل، فمع غيابه يضيع التوازن في وسط الملعب، وتهرب حلقة الوصل بين خطوط الفريق، بجانب فقد حل مهم في المباريات المغلقة ألا وهو الضربات الثابتة، فجيوفينكو صاحب القدم الذهبية في هذه الكرات.

الإيطالي أصيب خلال مران الأزرق، وغاب عن مواجهتي الوحدة بالدوري والتي خسرها فريقه بثنائية مقابل هدف وحيد، ثم كلف الزعيم بعدها الخروج الليلة من كأس خادم الحرمين الشريفين بطريقة مفاجئة من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الفتح بثنائية نظيفة.

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ومن المنتظر أن يغيب جيوفينكو عن الثلاث مباريات المقبلة للهلال، أمام القادسية والاتحاد والشباب، بالجولات التاسعة والعاشرة والحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في السطور التالية نستعرض أرقام النملة الذرية مع الهلال في الدوري المحلي منذ التعاقد معه في يناير 2019، وكذلك ماذا يفعل الزعيم بدونه؟

الإيطالي خاض 42 مباراة مع الزعيم في الدوري المحلي، كان أساسيًا في 29 منها، ونزل بديلًا في 13 آخرين، وخلال هذه اللقاءات فاز الأزرق في 30 منها، وتعادل في ثمانية، ولم يخسر سوى أربع مباريات فقط.

على مستوى الأهداف، أحرز جيوفينكو 11 هدفًا، منها خمسة من تسديدات من خارج منطقة الجزاء، وصنع 9 آخرين. وبشكل عام سدد 115 تسديدة، منها 42 تسديدة بين القائمين والعارضة.

أما من ناحية التمريرات، فمرر الإيطالي 1113 تمريرة، منها 865 صحيحة، بنسبة دقة وصلت إلى 77.72%.

بالانتقال إلى المباريات التي غاب عنها جيوفينكو بالدوري السعودي منذ قدومه، غاب عن 11 مباراة فقط، لم يخسر منها الزعيم سوى مباراة وحيدة، وتعادل في اثنتين، بينما فاز في ثمانية لقاءات، ليحصد الأزرق 2.4 نقطة في كل مباراة غاب عنها الإيطالي.

خلال هذه المباريات، أحرز الهلال 31 هدفًا بواقع 2.1 في كل مباراة، بينما استقبل 13 آخرين بواقع 1.2 في كل مباراة.