بعد أنباء رفضه التجديد – سلمان الفرج يغيب عن مران الهلال

اللاعب دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم بيناير الجاري

يبدو أن سلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي ولاعب وسطه، اختار أن يعبر عن عدم رضاه عن العرض الذي قدمه له مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل، بطريقة عملية.

قائد الزعيم دخل الفترة الحرة في عقده بيناير الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ حاليًا دون الرجوع للهلال، على أن ينضم له في الصيف المقبل، في ظل عدم التجديد حتى الآن.

عديد التقارير الصحفية أكدت أن اللاعب رفض العرض الذي قدمه له مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل، اعتراضًا على المقابل المادي، في ظل تلقيه عرضًا مغريًا من النصر السعودي يفوق ما قدمه الأزرق. (طالع التفاصيل)

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ووفقًا للمركز الإعلامي للهلال فإن الفرج غاب عن مران فريقه الجماعي اليوم الإثنين، واكتفى بأداء تدريبات بدنية ولياقية في صالة الإعداد البدني.

يذكر أن الزعيم يستعد لمواجهة الأهلي في 15 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأزرق صدارة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، فيما يحل الراقي في المركز الثالث بـ22 نقطة.