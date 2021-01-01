رسميًا | الهلال يستبعد كويلار من قائمته الآسيوية، ويُوضح السبب

سلمان الفرج خارج القائمة القارية كذلك

أعلن الهلال السعودي رسميًا استبعاد لاعب وسطه جوستافو كويلار من قائمته لدوري أبطال آسيا، مسجلًا بدلًا منه الجناح الأرجنتيني لوسيانو فييتو، كما خلت القائمة من نجم الوسط سلمان الفرج الغائب منذ يناير الماضي للإصابة.

الفرج كان قد تعرض لالتواء شديد في مفصل القدم خلال مواجهة النصر في مباراة السوبر السعودي في نهاية يناير الماضي، وقد بدأ علاجه بعدد من الجلسات العلاجية ثم أجرى عملية جراحية في مستشفى سبيتار القطري خلال فبراير الماضي، وعودته للعب غير متوقعة قبل مايو القادم.

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الهلال أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه استبدل كويلار بفييتو في قائمته الآسيوية نظرًا لإصابة سالم الدوسري وعبد الله الحمدان وحاجتهما لفترة علاجية قد تحد من إمكانية الاستفادة منهما في منافسات البطولة.

وأكد الهلال إضافة خمسة أسماء للقائمة لتصل إلى 30 لاعبًا، وهم نواف المفرج محمد الخيبري ومصعب الجوير وتركي المطيري وعبد الله رديف.

يُشار إلى أن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021 سيُلعب خلال الفترة من 15 حتى 30 إبريل القادم، وسيستضيف الهلال مجموعته في العاصمة السعودية الرياض، والتي تضم معه فريقي شباب الأهلي الإماراتي واستقلال دوشنبه الطاجكي وفريق ثالث لم يُحدد بعد.