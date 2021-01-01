"الثنيان نجم الهلال التاريخي .. الجابر لم يصل لإمكانياته"

المقارنات بين النجوم لا تنتهي

اختار الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، يوسف الثنيان؛ نجم الهلال السعودي الأسبق، ليكون النجم التاريخي للزعيم، مستغربًا من جماهير الأزرق التي تختار سامي الجابر.

الثنيان لعب لصالح الفريق الأول بالقلعة الزرقاء في الفترة من 1984 وحتى اعتزاله في 2005، بخلاف السنوات التي قضاها في صفوف فرق الشباب بالنادي.

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وخلال هذه الفترة حصد سبعة ألقاب دوري سعودي، 4 كأس، و2 دوري أبطال آسيا.

أما الجابر فقد بدأ في الهلال وتم تصعيده للفريق الأول في عام 1988، حتى اعتزل عام 2007، لكن خلال هذه الفترة احترف لعدة أشهر في نادي ولفرهامبتون الإنجليزي.

وحصد الجابر مع الزعيم خمس بطولات دوري سعودي، ومثلهم كأس سعودي، ولقب وحيد دوري أبطال آسيا.

أبو هداية كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " يوسف الثنيان هو نجم الهلال الأول تاريخياً بما يملكة من مهارة وإبداع في زمن مختلف وصعب!".

وأضاف: "حقيقة أستغرب من إعلاميي هذا النادي تجاهلة وإختيار سامي الجابر الذي لم يصل لإمكانات الثنيان ، وهذا خطأ جسيم وقع فيه محبي الزعيم".