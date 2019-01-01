هيئة الرياضة تكذب الجابر: لم نتسلم منه أي شيء بخصوص الـ170 مليون

لا تزال الـ170 مليون أزمة في الهلال، وهيئة الرياضة ترد بعد أكثر من شهر من البحث والتدقيق

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

أصدرت الهيئة العامة للرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، بيانًا رسميًا تؤكد خلاله عدم صحة ما قاله سامي الجابر؛ رئيس الهلال السابق، بشأن الـ170 مليون ريال غير المدققة في ميزانية الزعيم.

الجابر كان قد أوضح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في سبتمبر الماضي أنه قام بتسليم هيئة الرياضة القوائم المالية للنادي في عهده بشكل كامل بعدما تعاقد مع شركتين للتدقيق في أمر الـ170 مليون. (طالع التفاصيل)

ونفت الهيئة في بيانها، كلام رئيس الهلال السابق، حيث جاء في البيان: "إشارة إلى حديث الكابتن سامي الجابر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول رفع شركات التدقيق المالية للتقارير الخاصة بنادي الهلال إبان رئاسته، وتحديدًا وجود مبلغ 170 مليون ريال غير مدققة، وأن هذه الشركات قد أنهت أعمالها ورفعت بالنتائج للهيئة العامة للهيئة العامة للرياضة على حد قوله.

"وعليه فإن الهيئة العامة للرياضة توضح الإيضاح بأنها عملت منذ ذلك الحين على مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي لديها أو وردتها من النادي، واتضح أنه لم يسبق أن رُفع لها أي تقرير مالي بهذا الخصوص، وأنها لم تتلق من إدارة النادي خلال فترة رئاسة الكابتن سامي الجابر أي بيانات أو تقارير مالية في هذا الجانب، وعليه فقد جرى الإيضاح".

يذكر أن سامي الجابر كان قد تولى رئاسة الهلال في إبريل عام 2018 قبل أن يقوم تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الرياضة السابق، بإعفائه من المنصب في سبتمبر من العام نفسه، وتكليف محمد بن فيصل بدلًا منه.