قضية 170 مليون انتهت رسميًا

توجه سامي الجابر؛ نجم نادي الهلال السعودي الأسبق، بالاعتذار إلى الأمير نواف بن سعد، تنفيذًا لحكم المحكمة الجزائية السعودية، بشأن قضية الـ170 مليون ريال سعودي.

كيف بدأت القضية؟

خلال رئاسة الجابر للهلال في عام 2018، خرج معلنًا اختفاء 170 مليون ريال من خزينة النادي، محملًا الأمير نواف بن سعد المسؤولية بصفته الرئيس الذي سبقه.

واستدل الجابر على كلامه بأن شركة التدقيق المالي بالفعل قامت برفع تقريرًا إلى وزارة الرياضة – الهيئة العامة للرياضة آنذاك – بشأن اختفاء هذا المبلغ.

هيئة الرياضة وقتها نفت الأمر، لكن الأمير نواف قرر مقاضاة الجابر، بتهمة تشويه سمعته.

بماذا قضت المحكمة؟

في فبراير 2020، أصدرت المحكمة الجزائية حكمها الأول القابل للاستئناف، بتوقيع غرامة مالية على الجابر، مع إلزامه باعتذار رسمي، لكن استأنف الجابر على القرار.

استئناف الجابر تم رفضه، وفي مارس 2021 تم تأييد حكم غرامته وإلزامه باعتذار رسمي، قبل أن يتقرر تحويل القضية إلى جهة التنفيذ رسميًا في يونيو الجاري، وهو ما نفذه الجابر اليوم.

ما هو نص اعتذار الجابر؟

رئيس الزعيم الأسبق، نشر اعتذاره رسميًا اليوم الإثنين، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب الجابر في تغريدته: "(سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه: "خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك ١٧٠ مليون لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلا" وقد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت اساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد آل سعود واعتذر له عن ذلك)".

وقام أسطورة الأزرق بتثبيت التغريدة في أعلى حسابه، وفقًا للمتبع في مثل هذه القضايا.

(سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه: "خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك ١٧٠ مليون لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلا" وقد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت اساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد آل سعود واعتذر له عن ذلك). — سامي الجابر (@SamiAlJaber) June 21, 2021

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