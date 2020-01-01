فيفا يدعو سامي الجابر لحضور اجتماع عبر "الفيديو"

أرسين فينجر يخاطب نجم الهلال الأسبق

تلقى سامي الجابر؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، اليوم الأربعاء، خطابًا رسميًا من الفرنسي أرسين فينجر؛ رئيس لجنة تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي "فيفا"، لدعوته لحضور اجتماع عبر خاصية "الفيديو كونفرنس".

فينجر أوضح في خطابه للجابر أنه يسعى لاستغلال فترة توقف النشاط الرياضي حاليًا، لتنظيم ورشة عمل مع عدد من اللاعبين والمدربين والحكام، للاستماع إلى اقتراحاتهم حول كيفية تطوير كرة القدم حول العالم.

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وأشار رئيس لجنة تطوير كرة القدم بالفيفا إلى أن الاجتماع سيحضره جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي، بجانب عدد من النجوم القدامى، موضحًا أنه سيكون بنظام الفيديو خلال الفترة الحالية، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن كرة القدم وكافة الرياضات حول العالم توقفت في مارس الماضي، إذ انتشرت جائحة كورونا في العالم أجمع، مما أجبر الاتحادات المحلية والقارية على تعليق كافة البطولات، وحتى إشعار آخر، باستثناء الدوري الألماني الذي عاد قبل أيام.

ومن المتوقع أن تعود الحياة إلى الملاعب من جديد في أغسطس المقبل، بحسب ما تشير إليه الأوضاع الحالية.