فاجأ عملاق الرياض الهلال جماهيره؛ بخبر صادم جديد عن النجم المخضرم سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم.
الدوسري لا يعيش أفضل أيامه في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث غاب كثيرًا بسبب الإصابات، مع فقدانه مكانه الأساسي وخسارته جائزة "أفضل لاعب في آسيا".
صدمة سالم الدوسري
وفي هذا السياق.. أعلن الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تعرض سالم لإصابة جديدة؛ مع غيابه عن مواجهة نادي الاتفاق، مساء غدٍ السبت.
الهلال يحل ضيفًا على فريق الاتفاق الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
وكشف الهلال عن شعور سالم بـ"آلام" على مستوى مفصل القدم؛ الأمر الذي استدعى تواجده في عيادة النادي، اليوم الجمعة.
سالم.. الإصابة الثالثة
الغريب في الأمر أن هذه هي الإصابة الثالثة لسالم، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث لم يشارك سوى في 3 مباريات فقط، على النحو التالي:
* الهلال (1-0) الحزم.. المشاركة لدقيقة واحدة في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.
* القادسية (2-3) الهلال.. المشاركة لدقيقتين في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.
* الشمال القطري (3-1) الهلال.. المشاركة لـ90 دقيقة في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وخلال هذه الدقائق؛ سجل سالم الدوسري هدفًا وحيدًا فقط مع الهلال، جاء في شباك الشمال آسيويًا.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".