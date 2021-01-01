عدوى إسبانية بالمملكة .. أوجه التشابه بين الدوريين الإسباني والسعودي

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ما هي أوجه التشابه في الصراع بالدوريين الإسباني والسعودي؟

موسم استثنائي بتاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يشهد منافسة شرسة بين الثلاثي الهلال والشباب والاتحاد على صدارة الترتيب، وهو ما يحدث بالتوازي في الدوري الإسباني الذي يشهد هو الآخر صراع على الصدارة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد، فما هي أوجه التشابه بين التنافس بالدوريين؟

شهد الدوري السعودي في الجولات الأولى له، تصدر نادي الهلال الترتيب، ولكن الشباب نجح في انتزاع الصدارة ببراعة، وسط اقتراب نادي الاتحاد من الصدارة خلال الجولات الأخيرة.

أما عن الدوري الإسباني، فشهد في بدايته تصدر ريال مدريد لترتيب فرق الدوري، حتى انتزع منه أتلتيكو مدريد الصدارة بعد الجولة الرابعة عشر، ليظل على رأس الترتيب، في ظل دخول برشلونة المنافسة، لينتزع الوصافة.

ما هي أوجه التشابه في الصراع على الصدارة بالدوريين السعودي والإسباني، هذا ما سنتحدث عنه..

الموقف حاليًا

يتصدر ترتيب فرق الدوري الإسباني حاليًا، أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة، ويأتي خلفه برشلونة بـ59 نقطة، ثم ريال مدريد الثالث بـ59 نقطة، حيث يتبقى في المسابقة 11 جولة.

أما عن الدوري السعودي، فيتساوى الهلال والشباب في صدارة الترتيب برصيد 45، ولكن فارق الأهداف لمصلحة الزعيم، ويأتي الاتحاد بالمركز الثالث برصيد 41 نقطة، ويتبقى من عمر البطولة 7 جولات فقط.

الشباب وأتلتيكو مدريد

يعد فريقا الشباب وأتلتيكو مدريد هما الأكثر تواجدًا في صدارة الدوريين السعودي والإسباني بالترتيب، وذلك في ظل المنافسة الشرسة من باقي الفرق على اقتناص الصدارة.

ولكن الاختلاف الوحيد، هو صمود أتلتيكو مدريد في صدارة الدوري حتى الآن، وذلك بفارق 4 نقاط عن برشلونة أقرب المنافسين، و6 نقاط عن ريال مدريد الثالث.

الشباب حقق هذا الموسم 13 انتصارًا، وتعادل في 6 وخسر 4 مواجهات، بينما حقق أتلتيكو مدريد الفوز في 19 مباراة وتعادل في 6 وخسر مباراتين فقط.

الفريقان أيضًا لم يحققا لقب الدوري منذ فترة طويلة، حيث توج أتلتيكو مدريد باللقب موسم 2013-2014 آخر مرة، ولم ينجح الشباب في تحقيق لقب الدوري منذ عام 2012.

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الهلال وبرشلونة

يتشابه الوضع بين برشلونة والهلال، حيث هما المنافس الأول على صدارة ترتيب الدوريين السعودي والإسباني، في ظل الصعوبات التي واجهت فريقين من نتائج غير مستقرة خلال الفترة الأخيرة.

ولكن نجح الهلال وبرشلونة خلال الفترة الأخيرة، في العودة لتقديم نتائج إيجابية، ومن ثم اقترابهما من الصدارة.

واستطاع فريق الهلال في التساوي في صدارة الترتيب مع فريق الشباب، بعدما حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 6 وخسر 4 مواجهات فقط.

برشلونة يحتل المركز الثاني بالدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بعدما حقق الفوز في 18 مواجهة، وتعادل في 5 وخسر 4 مواجهات.

الاتحاد وريال مدريد

خلال السنوات الأخيرة عانى فريقا الاتحاد وريال مدريد، وذلك بعدما فشل الثنائي في تحقيق العديد من الألقاب، بالإضافة إلى عدم قناعة الجماهير لما يقدمه الفريقين.

ولكن هذا الموسم نجح الثنائي في العودة لتقديم العروض القوية التي ينتظرها الجماهير، حيث يحتل الفريقان حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوريين السعودي والإسباني.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 41 نقطة، جمعهم من 11 انتصار و8 تعادلات و4 هزائم، ليظل في المركز الثالث، خلف الهلال والشباب صاحبي المركزين الأول والثاني.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 57، جمعهم من 17 انتصار و6 تعادلات و4 هزائم، ليحتل المركز الثالث، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر وبرشلونة الوصيف.