بعد تنازله عن نصف مرتبه للهلال .. لوشيسكو يواصل لفتاته الطيبة

المدرب الروماني لم يقف مكتوف الأيدي

يحرص الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، على تقديم الدعم اللازم خلال فترة التوقف الحالية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأندية.

انتشار فيروس كورونا المستجد تسبب في توقف الأنشطة الرياضية في مختلف أنحاء العالم منذ مارس الماضي، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة للأندية، حت اضطر منها من تقليص رواتب لاعبيه والأجهزة الفنية إل النصف.

الهلال يطلق مبادرة جماهيرية لانتشاله من الأزمة الاقتصادية

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الأزمة الاقتصادية أجبرت رابطة مشجعي نادي دينامو بوخارست الروماني، الذي نشأ لوشيسكو بين صفوفه لاعبًا، على إعادة تفعيل مبادرة دعم النادي ماديًا من قبل الجماهير، والتي كانت قد أطلقتها للمرة الأول في مايو 2018.

الأمر في السنوات الماضية كان مقتصرًا على الجماهير فقط إلا أنه وبعد تداعيات كورونا، أقبل عدد من نجوم النادي السابقين والحاليين على دعمه ماديًا، وكان من ضمنهم لوشيسكو.

وقال مدرب الهلال، خلال تصريحاته للصحافة الرومانية: "لا يمكنني غض الطرف عما يحدث بدينامو بوخارست، قمنا بدعمه الآن، وهذه البداية فقط".

يذكر أن المدرب الروماني بدأ مسيرته الكروية في دينامو بوخارست، لكن لم يتم تصعيده للفريق الأول، غذ رحل عنه عام 1987 وهو ابن الـ18 عامًا.