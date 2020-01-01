رازفان: هدفنا نهائي آسيا ولن نتأثر بكورونا

مدرب الهلال يتحدث عن وضع فريقه بعد إصابة خمسة لاعبين بكورونا

أكد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن فريقه لن يتأثر بإصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد قبل ساعات من مواجهة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

الزعيم وصل قبل يومين إلى العاصمة القطرية "الدوحة"، استعدادًا لاستئناف مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، إذ قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استئناف المباريات بنظام البطولة المجمعة.

وأثبتت الفحوصات أمس السبت، إصابة ست من أفراد الأزرق بالفيروس هم: سلمان الفرج، محمد البريك، عبد الله الواكد، صالح الشهري، العبدان، وكريري.

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وقال لوشيسكو، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "مستعدون جيدًا لمواجهة باختاكور، نعم لدينا غيابات اضطرارية بسبب كورونا، لكننا نمتلك لاعبين متميزين لديهم القدرة على تعويض غياب أي لاعب".

وأضاف: "نحن لدينا خطة منذ بداية الموسم، تحسبًا لأي غيابات، فدائمًا لدينا البديل الجاهز لتعويض ذلك، ولن يتأثر الفريق بغياب أحد".

المدرب الروماني اختتم: "جئنا إلى قطر وهدفنا الوصول لنهائي البطولة القارية بعدما حققنا لقب الدوري، مستعدون جيدًا لمواجهة باختاكور، تابعته جيدًا، هو فريق لديه لاعبين بجودة عالية يقدمون كرة هجومية، لكننا جاهزين تمامًا بعد المباريات القوية التي خضناها في الدوري".

من جانبه، قال عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الفريق، في المؤتمر نفسه: "استعدادنا كلاعبين لهذه المباراة لا يختلف عن أي مباراة أخرى، علينا أن نبدأ مباراة الغد بشكل جيد، كي نتخطى دور المجموعات، فنحن منظومة متكاملة من لاعبين ومدربين وإدارة وجماهير، وحريصون على وضع الأهداف التي نريد الوصول لها، ونعمل على الوصول إليها".

يذكر أن الزعيم من المقرر أن يلاقي باختاكور الأوزبكي، غدًا الإثنين، على استاد الجنوب، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويحتل الأزرق المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن باختاكور؛ صاحب الصدارة، فيما يأتي شباب الأهلي الإماراتي وشهر خودرو الإيراني في المركزين الثالث والرابع دون أي نقاط.