لوشيسكو: الدوري السعودي غير قويًا؟ جهلاء ولا تتكلموا فيما لا تفقهون

مدرب الهلال: الدوري السعودي أقوى من الروماني بكثير

رفض الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال السعودي، الحديث المتكرر عن قدومه إلى الدوري السعودي للمحترفين من أجل الأموال فقط، واصفًا من يرددون هذا الكلام بالجهلاء.

الروماني يتولى المسؤولية الفنية للزعيم منذ يوليو 2019، وينتظر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وهناك محاولات من إدارة النادي للتجديد له.

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وقال لوشيسكو، خلال تصريحاته لـ"pro sport": "الدوري السعودي صعب للغاية، ومن يقول غير ذلك فهو جاهل ولا يعلم عما يتكلم، عليه ألا يتكلم فيما لا يفقه، فهنا كل فريق يضم سبعة لاعبين أجانب، بجانب اللاعبين السعوديين المميزين من الناحية الفنية والبدنية".

وأضاف: "الدوري السعودي يضم كذلك مدربين من كافة أنحاء العالم، على مستوى عالٍ، ربما هناك من جاء من أجل المال، لكن آخرون قدموا من أجل قوة المسابقة، ويمكنني أن أقول أن الدوري السعودي أقوى من الدوري الروماني بكثير".

بسؤاله عن أزمة الرواتب في الفترة الأخيرة، علق: "ربما تتأخر الرواتب كأي مكان في العالم، لكن بالهلال تخبرنا الإدارة من قبلها بأن هذا سيحدث، لأن هذه الملفات يتم التعامل معها بحزم كبير، هناك نظام محترم ومنظومة عمل كبيرة".

خاض لوشيسكو 63 مباراة مع الأزرق في مختلف البطولات، فاز في 44 منها، وتعادل في 11، وخسر ثمانية لقاءات أخرى.

على مستوى البطولات، حصد لقب الدوري المحلي 2020، دوري أبطال آسيا 2019.