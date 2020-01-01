لوشيسكو: الفترة المقبلة طويلة وصعبة لكننا متشوقون للعودة

مدرب الهلال يتحدث عن صعوبات فترة العزل والعودة للمباريات

أكد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن الفترة الماضية التي قضاها في العزل المنزلي، كانت صعبة للغاية، معربًا عن تحمسه لعودة المباريات وإن كان يرى أنها ستكون فترة صعبة أيضًا.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يعود للانطلاق من جديد في الرابع من أغسطس المقبل، بعد توقف دام أربعة أشهر، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه، النصر.

المزيد من الفرق

ميسي هلالي وصلاح في الأهلي .. ماذا لو انضم نجوم العالم للدوري السعودي؟

وقال لوشيسكو، خلال تصريحاته لقناة "سبورت" الرومانية: "قضيت فترة عزل بالمملكة مثلما كان الحال بالعالم أجمع، الكل كان يريد أن يعيش حياته الطبيعية، والآن نحن نستعد لعودة المباريات، أمامنا أسبوعان متبقيان قبل انطلاق المنافسة من جديد، إذ يتبقى ثماني جولات على نهاية الدوري".

وأضاف: "فترة العزل هنا كانت صعبة للغاية، كنت في حالة عزل تام، واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية، لكننا الآن نتطلع لعودة الدوري، نعلم أنها ستكون فترة صعبة وطويلة، فسنخوض الدوري المحلي من 5 أغسطس إلى 9 سبتمبر، ثم دوري الأبطال من 14 سبتمبر إلى 3 أكتوبر".

المدرب الروماني اختتم: "حالة الهلال ممتازة، لدينا رغبة كبيرة في استئناف الدوري المحلي وإنهائه، ثم بعد ذلك نتجهز لدوري الأبطال".

الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا برصيد ست نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكي محتل الصدارة.