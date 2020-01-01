لوشيسكو: ليس أمامنا سوى العمل لتخطي الظروف

مدرب الهلال وسالم الدوسري يشيدان ببختاكور

يرى الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أنه على فريقه أن يضع ألف حساب لمنافسه باختاكور الأوزبكي، مشيدًا بتميز الأخير وبالأداء الرائع الذي قدمه خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.

الزعيم يواجه الفريق الأوزبكي، غدًا الخميس، على استاد الجنوب بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وكان الفريقان قد تقابلا قبل يومين، ضمن الجولة الثالثة، وفاز الأزرق بالمباراة بثنائية مقابل هدف وحيد.

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وقال لوشيسكو، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "قرأنا المنافس بشكل ممتاز بعد مواجهتنا الماضية، أظن أنه لن تتغير الكثير من الأشياء الفنية بين الفريقين، نعم حققنا نقاط المباراة كاملة، مثلها مثل المباراتين السابقتين بالبطولة القارية، لكن علينا مواصلة العمل حتى التأهل للدور المقبل".

وأضاف: "علينا التركيز لمواصلة حصد النقاط، فباختاكور فريق مميز وقدم مباراة جيدة وكان منافسًا لنا، علينا العمل ثم العمل، لتجاوز هذه المرحلة من الظروف وضغط المباريات، لتحقيق الهدف المطلوب".

من جانبه، قال سالم الدوسري؛ جناح الفريق، عن المباراة نفسها: "ندرك جيدًا أهمية مواجهة العد، علينا كلاعبين التركيز بشكل كبير، لحصد الثلاث نقاط، باختاكور فريق مميز، لكننا نمتلك ثقة عالية في أنفسنا ونعرف قيمتنا كلاعبين، ولأننا نلعب في الهلال نطمح للوصول إلى النهاية وتحقيق البطولة".

يذكر أن كتيبة المدرب الروماني تتصدر ترتيب المجموعة الثانية بتسع نقاط، بينما يحل باختاكور ثانيًا برصيد ست نقاط، ويأتي شباب الأهلي الإماراتي في المركز الثالث بثلاث نقاط، وشهر خودرو الإيراني رابعًا دون أي نقاط.