بعد وضعه الصعب .. الهلال يطالب الاتحاد الآسيوي بإجراء استثنائي

لاعبو الزعيم يتساقطون يومًا بعد يوم

تزداد الأمور في الهلال السعودي سوءًا يومًا بعد يوم بعدما ضرب فيروس كورونا المستجد بعثة الفريق المتواجدة في قطر، لخوض منافسات دوري أبطال آسيا.

الفحوصات الطبية أثبتت إصابة 11 لاعبًا بالفيروس، من بينهم ثلاثة حراس المرمى؛ نواف الغامدي وعبد الله الجدعاني ومحمد الواكد، لتخلو قائمة الزعيم من الحراس باستثناء عبد الله المعيوف.

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وخاطب الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس، نظيره الآسيوي، لطلب إجراءً استثنائيًا بالسماح للهلال بقيد حارس مرمى جديد في القائمة ألا وهو عبد الله البيشي، كون عدم وجود أي حارس بديل للمعيوف.

الأزرق يستعد لمواجهة باختاكور الأوزبكي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الرياض، اليوم الخميس، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في البطولة القارية.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب المجموع الثانية برصيد تسع نقاط، بينما يحل الفريق الأوزبكي المركز الثاني بست نقاط.

وتضم قائمة مصابي الهلال بكورونا بجانب سعود كريري؛ إداري الفريق، كل من من اللاعبين: محمد البريك وياسر الشهراني وسلمان الفرج ونواف العابد وحمد العبدان وصالح الشهري وعبد الله الحافظ.