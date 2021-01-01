علامة استفهام كبيرة على استعدادات الهلال لدوري أبطال آسيا!

الزعيم يستضيف المجموعة الأولى

يدخل الهلال السعودي بقيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي، اليوم الثلاثاء، عقب نهاية مرانه الجماعي في الثالثة عصرًا، معسكره المغلق، استعدادًا لخوض غمار منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الزعيم يستضيف مباريات المجموعة الأولى، التي تضم أجمك الأوزبكي واستقلال طهران الإيران وشباب الأهلي الإماراتي، إذ يقام دور المجموعات بنظام البطولة المجمعة.

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وأوضح الحساب الرسمي للأزرق، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الفريق سيتوجه عقب نهاية مران اليوم، إلى أحد الفنادق بالرياض، للدخول في معسكر مغلق.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن المعسكر سيضم 23 لاعبًا فقط، رغم أن قائمة الفريق الآسيوية تضم 30 لاعبًا، دون الكشف عن موعد انضمام بقية اللاعبين.

الزعيم يستهل مشواره بملاقاة أجمك في 15 من الشهر الجاري، ثم شباب الأهلي يوم 18، والاستقلال يوم 21.

أما مباريات الإياب فستبدأ بمواجهة الاستقلال يوم 24، ثم أجمك يوم 27، وأخيرًا شباب الأهلي يوم 30، جميعها في أبريل الجاري.

يذكر أن الهلال كان قد تم استبعاده من النسخة الماضية من البطولة القارية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، رغم أنه كان قد حسم التأهل للدور المقبل، على إثر إصابة غالبية لاعبيه بفيروس كورونا، وعدم اكتمال قائمته في المباراة الأخيرة أمام شباب الأهلي الإماراتي.